Биткоин, в прошлом месяце поднявшийся до 13 места, снова упал на 18 строчку китайского рейтинга криптовалют от Центра развития индустрии информационных технологий Китая (CIID), входящего в состав министерства промышленности и информационных технологий страны. EOS все так же занимает первую позицию, еthereum – вторую. Замыкают рейтинг litecoin, NEM и decred.

При этом число оцененных проектов на этот раз достигло 34 – в общий список был добавлен оntology, сообщает Ttrcoin . Решение о добавлении Ontology было связано с интересом к нему как к «полностью распределенной идентификационной системе, поддерживающей идентификацию личности и аутентификацию людей, активов, объектов и занятий».

В связанной с технологией категории в этом месяце лидируют EOS, bitshares, steam, gxchain и ontology. Также CCID отмечает прогресс NULS по первому параметру. Наибольшей практической ценностью, по мнению китайских аналитиков, обладают ethereum, NEO, ontology, nebulas и qtum. Наиболее инновационными проектами оказались BTC, EOS, ethereum, komodo и cardano.