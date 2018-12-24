Упрощенный перевод пенсионных накоплений граждан переносится на несколько месяцев. Правительство вернется к этому вопросу после того, как Единый портал госуслуг будет доработан для использования упрощенной модели, узнала газета «Коммерсант».

О том, что на состоявшемся в конце прошлой недели совещании в правительстве было решено не принимать новые правила перевода пенсионных накоплений граждан через ЕПГУ, использующие простую электронную подпись, изданию рассказали три участника совещания и человек, знакомый с его результатами. Тем самым в силе остаются действующие нормы перевода, в которых используется усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ранее проект постановления об использовании КЭП был согласован с представителями экономического блока и внесен в правительство.

С начала 2019 года подача заявлений на смену страховщика будет возможна: через ЕПГУ; при личном визите гражданина в отделение Пенсионного фонда России или многофункциональный центр; через такой же визит представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности. Именно через ЕПГУ крупнейшие игроки рынка собирались наладить прием заявлений граждан.

По словам собеседников «Коммерсанта», на совещании против внедрения простой ЭП для перевода пенсионных выступила ФСБ. Эту позицию поддержало и Министерство цифрового развития, представитель которого заявил о необходимости доработки ЕПГУ. Помощница вице-премьера Татьяны Голиковой Татьяна Савицкая также высказалась за сохранение КЭП. Таким образом, в тексте постановления, которое должно вступить в силу с начала года, использование простой ЭП для перевода пенсионных накоплений не предусмотрено, рассказали участники встречи. «Министерство цифрового развития еще окончательно не реализовало функционал наложения простой ЭП на заявление, как того требует закон об электронной подписи, чтобы ПФР по ней мог удостоверять личность и проверять подлинность подписи, как того требует закон об НПФ», — отмечает один из собеседников издания. «Было поручение после доработки ЕПГУ в течение трех месяцев вернуться к вопросу использования простой ЭП», — уточняет другой собеседник.

Несколько собеседников «Коммерсанта» говорят, что вопрос о смене формата подписей скорее лежит не в технической, а в политической плоскости. Главными лоббистами введения простой ЭП были НПФ Сбербанка, «ВТБ Пенсионный фонд» и «ЛУКОЙЛ-Гарант». Именно они станут бенефициарами введения простой ЭП, наладив легкий и быстрый перевод пенсионных накоплений в офисах своих банков. Теряющие клиентскую базу крупные НПФ, не обладающие сравнимой по масштабам банковской сетью, вынуждены будут включиться в гонку с фондами госбанков. Это приведет к активизации переходной кампании следующего года, хотя власти, наоборот, стараются ее притормозить. «История показывает, что наличие простого канала дистанционной подачи заявлений в ПФР приводит к перекрою рынка, в результате которого единственным пострадавшим оказывается гражданин», — говорит управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Если в следующем году будет активная переходная кампания, то она будет сопровождаться миллиардными потерями при досрочном переходе (за предшествующие три года граждане уже потеряли 100 млрд рублей. — Прим. «Коммерсанта»), а также рисками неправомерных переводов граждан со стороны агентов», — поясняет один из собеседников газеты. По его словам, именно по этой причине власти выступают за замедление кампании, чтобы 2020 год — год ожидаемого введения системы индивидуального пенсионного капитала — не сопровождался крупными скандалами.



В ЦБ, Минцифре, Минтруде, Минфине на запрос издания не ответили. В ПФР воздержались от комментариев.