Президент США заявил, что основной проблемой американской экономики является существование Федеральной резервной системы (ФРС). По его мнению, регулятор не понимает происходящего в стране.

«Единственной проблемой нашей экономики является ФРС», — написал Дональд Трамп в своем Twitter. «Они не чувствуют рынок, не видят необходимости в торговых войнах и сильном долларе. ФРС напоминает мощного гольфиста, который не может загнать мяч в лунку, потому что не может нормально по нему ударить», — сказал президент.

Трамп не раз критиковал руководство Федеральной резервной системы за их решения по повышению ключевой ставки. Тогда как президент в своем Twitter рассказывает об успехах своей администрации, ФРС прогнозирует замедление темпов роста американской экономики. В результате на прошлой неделе регулятор поднял ключевую ставку до уровня 2,50%, который является максимальным с 2008 года.

Недовольство Трампа вызывает и глава ФРС Джером Пауэлл, которого он сам же и выдвинул на этот пост год назад. «Я никого не обвиняю, но просто говорю вам, что думаю, что ФРС в своей работе далека от реальности», — заявил глава государства в конце ноября, добавив, что регулятор ведет себя «хуже чем Китай».

В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило о том, что после очередного решения по ключевой ставке Трамп начал обсуждать возможную отставку Пауэлла. Остановить президента пытались сенаторы, которые уверяли его в том, что такой шаг только подорвет кредит доверия к регулятору и негативно отразится на национальной экономике.

Глава Министерства финансов Стивен Мнучин 23 декабря заявил, что Трамп действительно обсуждал с ним Пауэлла и выразил полное несогласие с его действиями. При этом Мнучин подчеркнул, что президент никогда не предлагал уволить главу ФРС, поскольку не имеет права сделать это без достаточных на то оснований.