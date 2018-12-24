В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило о том, что после очередного решения по ключевой ставке Трамп начал обсуждать возможную отставку главы ФРС.
Президент США заявил, что основной проблемой американской экономики является существование Федеральной резервной системы (ФРС). По его мнению, регулятор не понимает происходящего в стране.
«Единственной проблемой нашей экономики является ФРС», — написал Дональд Трамп в своем Twitter. «Они не чувствуют рынок, не видят необходимости в торговых войнах и сильном долларе. ФРС напоминает мощного гольфиста, который не может загнать мяч в лунку, потому что не может нормально по нему ударить», — сказал президент.
Трамп не раз критиковал руководство Федеральной резервной системы за их решения по повышению ключевой ставки. Тогда как президент в своем Twitter рассказывает об успехах своей администрации, ФРС прогнозирует замедление темпов роста американской экономики. В результате на прошлой неделе регулятор поднял ключевую ставку до уровня 2,50%, который является максимальным с 2008 года.
Недовольство Трампа вызывает и глава ФРС Джером Пауэлл, которого он сам же и выдвинул на этот пост год назад. «Я никого не обвиняю, но просто говорю вам, что думаю, что ФРС в своей работе далека от реальности», — заявил глава государства в конце ноября, добавив, что регулятор ведет себя «хуже чем Китай».
В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило о том, что после очередного решения по ключевой ставке Трамп начал обсуждать возможную отставку Пауэлла. Остановить президента пытались сенаторы, которые уверяли его в том, что такой шаг только подорвет кредит доверия к регулятору и негативно отразится на национальной экономике.
Глава Министерства финансов Стивен Мнучин 23 декабря заявил, что Трамп действительно обсуждал с ним Пауэлла и выразил полное несогласие с его действиями. При этом Мнучин подчеркнул, что президент никогда не предлагал уволить главу ФРС, поскольку не имеет права сделать это без достаточных на то оснований.
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