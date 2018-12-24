Тинькофф Банк в партнерстве с Auto.ru, одним из крупнейших российских онлайн-сервисов по продаже автомобилей, предлагает дистанционные кредиты на приобретение машин с пробегом. «В рамках сотрудничества по автокредитованию Auto.ru будет отвечать за безопасность сделки, проводить проверку продавца и автомобиля, а Тинькофф Банк — оформлять и выдавать кредиты на машины с пробегом, размещенные в базе Auto.ru», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Там подчеркивается, что покупателям для получения кредита не нужно будет приезжать в банк, автосалон или сервисный центр: все процессы будут происходить удаленно. Продавец автомобиля также не будет вовлекаться в дополнительные процессы, которые обычно сопутствуют оформлению автокредита на машины с пробегом, и будет получать деньги сразу при сделке.

Подать заявку на автокредит на машины с пробегом в Тинькофф Банке можно будет двумя способами: на сайте Auto.ru или непосредственно на сайте банка. На Auto.ru покупатель может нажать на соответствующую кнопку в объявлении о продаже интересующего его автомобиля или просто перейти на отдельную страницу для оформления заявки на автокредит, где нужно будет заполнить короткую анкету.

Информация по заявке на кредит и предложения от банка будут доступны клиенту в личном кабинете на Auto.ru. Если клиент еще не определился с конкретным автомобилем, но хочет заранее узнать решение банка о выдаче автокредита, он также может оформить заявку на соответствующей странице. Указать данные о конкретном автомобиле можно будет позднее в онлайн-кабинете.

При оформлении заявки напрямую в Тинькофф Банке анкету можно заполнить на сайте Tinkoff.ru. Данные автомобиля (марку, модель, год выпуска, пробег, идентификационный номер транспортного средства (VIN) или фото паспорта транспортного средства) для его проверки можно отправить по электронной почте или через чат в мобильном приложении «Тинькофф», предварительно уточнив эти характеристики у продавца. При подаче заявки на автокредит через Auto.ru данные о машине будут поступать на проверку в Тинькофф Банк автоматически. Решение по кредиту Тинькофф Банк пришлет клиенту по СМС и электронной почте.

После успешной проверки автомобиля и одобрения выдачи автокредита деньги будут зачислены клиенту на карту Tinkoff Black. Покупателям, у которых еще нет дебетовой карты Тинькофф Банка, представитель доставит ее в удобное время и проконсультирует по всем вопросам, связанным с получением автокредита.

После покупки машины клиенту нужно подтвердить факт сделки — отправить в чат мобильного приложения «Тинькофф» или по электронной почте фото договора купли-продажи и ПТС.



В Тинькофф Банке напоминают, что ставки по его автокредитам составляют от 9,9% годовых. Кредит на автомобиль доступен на срок от года до пяти лет в сумме до 1 млн рублей. Автокредитование распространяется на легковые машины с пробегом.

