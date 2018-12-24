Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило банку «Возрождение» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B+/В». Прогноз по рейтингам — «позитивный».

Как поясняется в сообщении агентства , подтверждение рейтингов отражает его мнение о том, что ожидаемая более значительная поддержка со стороны материнского банка (ВТБ) с более сильными, чем у «Возрождения», характеристиками кредитоспособности компенсирует ухудшение характеристик собственной кредитоспособности банка вследствие значительных расходов на формирование резервов на возможные потери по кредитам в III квартале 2018 года.

Агентство понизило оценку собственной кредитоспособности «Возрождения» с «b» до «ccc+». В III квартале банк отразил в отчетности резервы на возможные потери по кредитам в размере 12,6 млрд рублей, что соответствует примерно 52% его акционерного капитала на середину 2018 года. «Если бы банку пришлось сформировать дополнительные резервы на потери по кредитам в российской отчетности в объеме, близком к тому, который отражен в отчетности по МСФО, по нашим оценкам, это могло бы повлечь нарушение требований к достаточности капитала со стороны российского регулятора», — указывают в S&P. Впрочем, по мнению экспертов, ЦБ РФ, скорее всего, позволит банку постепенно формировать необходимый объем резервов в российской отчетности в течение следующих 12—18 месяцев. Также в агентстве ожидают, что в случае необходимости ВТБ своевременно предоставит экстраординарную поддержку «Возрождению» во избежание каких-либо жестких санкций со стороны регулятора.

В числе прочего отмечается, что агентство пересмотрело оценку стратегической значимости банка для группы ВТБ с умеренной на высокую в связи со значительным прогрессом в интеграции «Возрождения». S&P полагает, что присоединение «Возрождения» к ВТБ завершится во II квартале 2020 года.



«Позитивный» прогноз по рейтингам «Возрождения» отражает вероятность повышения рейтинга банка в ближайшие 12 месяцев в случае дальнейшего повышения его значимости для группы и прогресса в интеграции.