Сооснователь еthereum и глава ConsenSys Джозеф Любин заявил, что криптовалюту в наступающем году ждет яркое будущее.

«Заглядывая в 2019 год: если бы вы могли видеть то, что вижу я, то вам бы пришлось надеть солнцезащитные очки», – написал Любин в Twitter.

При этом, поясняя сокращение штата компании ConsenSys на 60%, он заявил, что сторонним наблюдателям не стоит делать выводы о ConsenSys, основываясь на текущих процессах. В рамках процесса реструктуризации компания закрыла неэффективные проекты и сделала акцент на создании «материальной ценности» (прибыльных предприятий), сообщает Anycoin .

При этом создатель еthereum Виталик Бутерин поддержал Любина, удивившись тому, что кто-то может утверждать о «смерти ConsenSys», когда в компании работает порядка 600 человек.