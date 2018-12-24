В 2019 году Любин ожидает запуск большого количества полезных utility-токенов и токенизированных ценных бумаг.
Сооснователь еthereum и глава ConsenSys Джозеф Любин заявил, что криптовалюту в наступающем году ждет яркое будущее.
«Заглядывая в 2019 год: если бы вы могли видеть то, что вижу я, то вам бы пришлось надеть солнцезащитные очки», – написал Любин в Twitter.
При этом, поясняя сокращение штата компании ConsenSys на 60%, он заявил, что сторонним наблюдателям не стоит делать выводы о ConsenSys, основываясь на текущих процессах. В рамках процесса реструктуризации компания закрыла неэффективные проекты и сделала акцент на создании «материальной ценности» (прибыльных предприятий), сообщает Anycoin.
При этом создатель еthereum Виталик Бутерин поддержал Любина, удивившись тому, что кто-то может утверждать о «смерти ConsenSys», когда в компании работает порядка 600 человек.
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