Авиакомпания «ЮТэйр», сообщившая в начале декабря о начале переговоров с банками о новой реструктуризации долга, а 20 декабря впервые допустившая дефолт по выплате процентов по семилетнему кредиту, просит своих кредиторов — участников синдиката списать примерно 75% всего долга. Об этом со ссылкой трех сотрудников банков — кредиторов авиаперевозчика сообщает газета «Ведомости» , уточняя, что, исходя из информации в полугодовом отчете компании по МСФО о сокращении долга по синдицированным кредитам до 38,6 млрд рублей, авиакомпания просит простить ей почти 30 млрд рублей.

Как напоминает издание, в рамках предыдущей реструктуризации долга компании в ноябре 2015 года банки-кредиторы перевели все ее долги в два синдицированных кредита: семилетний на 18,9 млрд рублей и 12-летний на 23,7 млрд, при этом погашение тела долга начнется только в 2020 году, а до этого авиакомпания должна просто платить проценты.

По словам двух банкиров, участниками синдиката выступают Сбербанк (примерно 30% от обоих кредитов, при этом «ЮТэйр» еще должна банку 17,4 млрд рублей за рамками синдиката — этот кредит был выдан в декабре 2015-го с погашением в декабре 2022-го), «Траст» (около 35%), «Россия» (около 20%), Московский Кредитный Банк, «ЮниКредит», Связь-Банк, МТС Банк, Сургутнефтегазбанк, банк «Балтийское Финансовое Агентство» (в мае 2017-го присоединен к «Уралсибу». — Прим. Банки.ру), а также оренбургские «Русь» и НИКО-Банк.

«Ведомости» также напоминают, что в 2015 году владелец авиакомпании — «Сургутнефтегаз» через принадлежащий ему НПФ выкупил допэмиссию «ЮТэйр» примерно на 11 млрд рублей, что было условием выдачи синдицированных кредитов.

Справка Банки.ру

Компания «ЮТэйр» на своем сайте пояснила, что предусмотрела в декабре остановку выплат по семилетним кредитам, «чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон», и «аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде». По 12-летним обязательствам авиаперевозчик произвел платежи без задержек и в полном объеме, подчеркивается в релизе.

В начале декабря авиакомпания объявила , что заблаговременно приступила к реструктуризации долговых обязательств в условиях нестабильной ситуации на авиарынке из-за роста цен на топливо и скачков валютного курса. В «ЮТэйр» отмечали, что в 2018 году средняя стоимость тонны керосина для компании выросла на 35% и доля топлива составила 30% от всех расходов. В числе прочего компания сообщала, что сумма выплаченных ею процентов по реструктурированному долгу на тот момент превысила 8,2 млрд рублей.

Консультантом по новой реструктуризации является Райффайзенбанк, который выступал в этом качестве для «ЮТэйр» и в 2015 году.

В релизе, опубликованном на днях, сообщается , что «ЮТэйр» планирует завершить комплексную реструктуризацию долговых обязательств к середине 2019 года. В компании указывают, что в рамках намеченной стратегии она «отдает приоритет платежам в пользу поставщиков топлива и коммерческих контрагентов». Также подчеркивается, что «ЮТэйр» «полностью и своевременно обслуживает лизинговый портфель».



По информации газеты «Коммерсант» , авиакомпания просила перенести выплату процентов по синдицированным кредитам с 20 декабря на 20 июня 2019 года и призывала банки отказаться от безакцептного списания денег с ее счетов и взыскания имущества. Согласно данным источников газеты, что на это готовы были Сбербанк и Московский Кредитный Банк, а сомневались в целесообразности переноса платежей «Открытие» и АКБ «Россия». На совещании 18 декабря с участием Минтранса и Росавиации авиавласти предлагали банкам перенести выплату перевозчиком процентов хотя бы на 30 апреля. При этом часть кредиторов отказалась от переноса. В «Трасте», в частности, заявили, что «диалог строится сложно» и что в банке не получили удовлетворительных ответов на вопросы о причинах дефолта и о возможностях «ЮТэйр» по урегулированию ситуации.

