Криптовалютное сообщество чересчур оптимистично оценивало вероятность того, что крупнейшие финансовые компании начнут заходить на рынок цифровых денег, считает глава SolidX Дэниэл Галланси. Банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup и Barclays приостановили развитие своих продуктов, связанных с блокчейном, пишет Bloomberg.

«У рынка были нереалистичные ожидания, что Goldman Sachs и подобные ему компании внезапно начнут торговать биткоином», — сказал Галланси.

Только 20 клиентов Goldman Sachs проявили интерес к расчетному форварду компании на биткоин. В октябре банк инвестировал в стартап BitGo. Также планы по запуску криптовалютных продуктов отложили Morgan Stanley и Citigroup.

24 января 2019 г. оператор Нью-Йоркской фондовой биржи ICE должен запустить платформу для торговли биткоин-фьючерсами Bakkt. В сети появилась информация, что компания не успела получить необходимые разрешения от финансового регулятора, поэтому запуск может быть отложен.