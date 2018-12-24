Только 20 клиентов Goldman Sachs проявили интерес к расчетному форварду компании на биткоин.
Криптовалютное сообщество чересчур оптимистично оценивало вероятность того, что крупнейшие финансовые компании начнут заходить на рынок цифровых денег, считает глава SolidX Дэниэл Галланси. Банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup и Barclays приостановили развитие своих продуктов, связанных с блокчейном, пишет Bloomberg.
«У рынка были нереалистичные ожидания, что Goldman Sachs и подобные ему компании внезапно начнут торговать биткоином», — сказал Галланси.
Только 20 клиентов Goldman Sachs проявили интерес к расчетному форварду компании на биткоин. В октябре банк инвестировал в стартап BitGo. Также планы по запуску криптовалютных продуктов отложили Morgan Stanley и Citigroup.
24 января 2019 г. оператор Нью-Йоркской фондовой биржи ICE должен запустить платформу для торговли биткоин-фьючерсами Bakkt. В сети появилась информация, что компания не успела получить необходимые разрешения от финансового регулятора, поэтому запуск может быть отложен.
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