Росстат нуждается в реформировании и обновлении методов работы при новом руководстве, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Организация нуждается в реформировании. Там [в Росстате], конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы», — сказал он.

«Там пришли новые люди из министерства экономики. Росстат на самом деле важнейшее ведомство, которое пользуется устаревшими технологиями и старейшими инструментами. Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность», — сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что, например, реальные доходы населения «как считаются, наверное, знает только Росстат». «Потому что качество счета этого показателя ужасно. Потому что реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятной, достоверной. А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять», — указал он.

Силуанов также отметил необходимость использования новых источников для статистики. «Надо обеспечить коммуникацию с налоговой службой, которая имеет всю информацию о розничных продажах. У нас сегодня Росстат по-прежнему считает вручную, собирает информацию о стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину. Буквально приходят сотрудники Росстата с мобильным телефоном, фотографируют, сколько стоит тот или иной продукт, отсылают в Росстат, там вручную вбивают и считают», — указал министр финансов.