Сбербанк первым в России запустил продукт, который обеспечивает банковские карты страховой защитой от киберинцидентов — списания денег в результате несанкционированных бесконтактных платежей со смартфонов клиентов или в результате заражения смартфонов вредоносными программами.

Как говорится в сообщении кредитной организации, риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании «Сбербанк страхование» «Защита карты +». Для установки антивируса достаточно активизировать полис на сайте СК «Сбербанк страхование» и скачать программу.

Стоимость стандартного пакета по продукту «Защита карты +» — от 1290 рублей в год, страховая сумма (в пределах которой возмещается ущерб) — до 350 тыс. рублей. Для пенсионеров и молодежи действуют специальные условия.

По словам старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока «Управление благосостоянием» Натальи Алымовой, дополнение стандартного набора рисков страхованием от киберинцидентов и включение дополнительного сервиса по установке антивирусного ПО на стоимости продукта для клиентов не отразилось. За первую неделю после старта продаж в отделениях Сбербанка было оформлено около 170 тысяч полисов «Защита карты +».