Разработанное «Газпром нефтью» мобильное приложение «АЗС.Go» позволит оплатить топливо на автозаправочных станциях, входящих в сеть компании, по банковской карте с помощью смартфона на базе операционных систем Android или iOS. О новом продукте рассказали в Сбербанке , который выступает партнером проекта по обработке платежей.

«Партнерство Сбербанка и компании «Газпром нефть» позволит автомобилистам — держателям банковских карт осуществлять заправку машины топливом быстро (без очередей) и безопасно (с помощью банковской карты, сервисов Apple Pay). Клиенты также могут выбрать в приложении АЗС с лучшей ценой топлива», — отмечается в релизе.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

«Рынок онлайн-оплаты на АЗС будет кратно расти ежегодно, именно поэтому мы придаем особое значение безопасности совершения платежей и выбору партнера. Весь цикл работ по цифровому сервису «АЗС.Go» велся внутри «Газпром нефти», и в 2019 году мы продолжим развивать приложение как единый интерфейс для любителей и профессиональных водителей, добавляя новую функциональность и партнерские программы», — отмечает директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.



Пока сервис доступен на 130 заправках «Газпром нефти» в Москве и Санкт-Петербурге. В 2019 году сервис будет доступен на всех АЗС «Газпром нефти».

