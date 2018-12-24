«Росбанк Факторинг» реализовал две бессрочные сделки безрегрессного экспортного факторинга в иностранной валюте с российским производителем полимерных листовых материалов ГК «Гебау», лимит по сделкам – 1 млн евро.

Другие участники сделки - покупатели из стран Евросоюза и немецкий фактор-партнер «Росбанк Факторинг» банк Deutsche Factoring Bank, говорится в сообщении кредитной организации.

«Росбанк Факторинг» и Deutsche Factoring Bank расширяют партнерские отношения в рамках членства в международной факторинговой ассоциации FCI, которая существует с 1968 года, объединяя около 80% факторов – порядка 400 факторинговых компаний и банков из 90 стран мира.