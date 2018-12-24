Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) объявила об открытии представительства в Швейцарии в Лугано, дополнительные офисы будут осуществлять свою деятельность в Женеве, Лозанне, Цюрихе и Цуге.

Как сообщает РАКИБ , задачами представительства станут: оказание юридической и организационной помощи членам ассоциации, которые планируют развивать бизнес-проекты в рамках швейцарской юрисдикции; привлечение инвестиционного капитала в российские стартапы; организация и проведения питчингов и хакатонов для участников акселерационной программы РАКИБ; взаимодействие на экспертном уровне по теме регулирования деятельности участников криптовалютного рынка; трансляция передового международного опыта в блокчейн-проекты, разрабатываемые ассоциацией для включения в программу цифровизации регионов РФ.

Так как сроки принятия законов, регулирующих деятельность криптоэкономики в России переносятся, участники криптовалютного рынка традиционно рассматривают варианты реализации своих проектов в странах, обладающих более привлекательным законодательным регулированием.