Правительство Российской Федерации предложило снизить рейтинг банков для открытия эскроу-счетов с «А-» до «ВВВ-». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения.

«…Изложить в следующей редакции: наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «ВВВ-(RU)» ‎по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством, и (или) не ниже уровня «ruBBB-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА», — говорится в документе.

Ранее требования к рейтингу банков для открытия эскроу-счетов уже понижались.