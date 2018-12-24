Cтоличная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-Банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн рублей, а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы банка под видом страхового возмещения, стало известно «Коммерсанту».

По данным газеты, апелляционная инстанция Мосгорсуда на днях оставила в силе решение Бабушкинского суда столицы, который ранее наложил арест на несколько счетов в Нота-Банке, принадлежащих пяти физическим лицам, на общую сумму почти 820 млн рублей. Как утверждают источники издания, с соответствующим ходатайством, а также с требованием о запрете выплачивать деньги из конкурсной массы обанкротившегося банка Агентству страхования вкладов в суд обращались следователи УВД по Северо-Восточному административному округу столичного полицейского главка. Еще в мае этого года они возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Пока оно расследуется в отношении «неустановленных лиц» по «факту попытки хищения путем обмана денежных средств из конкурсной массы» Нота-Банка. По версии следствия, «предметом преступного посягательства» стали суммы страхового возмещения по банковским вкладам пяти физических лиц — четырех мужчин и одной женщины. В материалах расследования фигурирует общая сумма почти 820 млн рублей. Основная ее часть состоит из средств известного бизнесмена, бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина — на его долю приходится более 517 млн рублей.

Как установили следователи, всего за несколько часов до введения в Нота-Банке 13 октября 2015 года по решению ЦБ РФ временной администрации эти пять граждан заключили договор займа с одним из должников кредитного учреждения — зарегистрированным в подмосковном Видном ООО «Пуговичино-5». Согласно открытым данным, эта фирма занималась продажей и покупкой земельных участков, хотя в качестве дополнительных значились еще несколько десятков видов деятельности, вплоть до продажи оптом и в розницу фруктов и обуви. Через несколько часов после заключения договора займа «Пуговичино-5» погасило свою задолженность перед банком, с его залоговой недвижимости было снято обременение, а само имущество, по данным следствия, было «реализовано, и денежные средства возвращены заемщикам» — тому же Таболину и другим. «Несмотря на эти обстоятельства, указанные лица обратились с заявлением о включении их требований в размере сумм вкладов до момента их перечисления 12 октября 2015 года в качестве займа в реестр кредиторов банка первой очереди с целью повторного получения денежных средств из конкурсной массы Нота-Банка», — говорится в материалах следствия. Впрочем, пока в деле обвиняемых нет. В качестве предполагаемых преступников там фигурируют «неустановленные лица».

Адвокат одного из заимодавцев «Пуговичино-5» Александр Самодайкин сообщил «Коммерсанту», что связан адвокатской тайной и не уполномочен давать комментарии без разрешения своих клиентов. Он отметил лишь, что, по его мнению, «обычный гражданско-правовой спор пытаются перевести в уголовную плоскость».

Газета отмечает, что после введения в Нота-банке временной администрации и его последующего банкротства еще в конце апреля 2016 года конкурсный управляющий рухнувшей кредитной организации обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительной сделки о погашении задолженности «Пуговичино-5» перед Нота-Банком. В ходе длительных разбирательств в арбитраже погашение признали все-таки фиктивным, а задолженность перед Нота-Банком восстановили в размере более 705,5 млн рублей. В арбитражных судах также рассматривалось дело о еще одной сделке, которая также касалась начала октября 2015 года. Тогда некие лица пытались с помощью перевода с одного на другой счет сумм от 506 млн до 740 млн рублей добиться в последующем при погашении долгов их перевода из числа кредиторов третьей очереди в первую. Однако в исках конкурсному управляющему пока отказано. Кроме того, согласно данным Арбитражного суда Москвы, им было установлено, что еще с 5 октября 2015 года все внутрибанковские проводки в Нота-Банке «имели формальный характер», были «исключительно техническими записями по счетам клиентов», совершенными в условиях его «неплатежеспособности». Таким образом, суд посчитал, что все они не являлись «реальным движением денежных средств».



По некоторым данным, очередное уголовное дело в отношении неустановленных лиц о попытке хищения средств Нота-Банка стало уже шестым. Одно из уголовных дел с мая этого года рассматривается по существу в Останкинском райсуде столицы. Бывшие руководители и совладельцы Нота-Банка братья Дмитрий и Вадим Ерохины и их предполагаемая сообщница, гадалка Нона Михай, обвиняются в хищении более чем 2,1 млрд рублей у Нота-Банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест».