Увеличение инвестиционной активности в «прорывных» отраслях экономики РФ должно достигать 10% в год. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Нам нужно показывать средние темпы роста в 6—7%, но учитывая, что у нас примерно треть инвестиций связана с энергетическим сектором, с добычей природных ресурсов, это означает, что там мы, конечно же, не ожидаем бурного роста инвестиций. Это означает, что в прорывных отраслях мы должны выходить на темпы роста порядка 10% в год увеличения инвестиционной активности», — сказал министр.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что для того, чтобы обеспечить 3,5% роста ВВП, необходимо увеличить инвестиционные вложения в процентах ВВП примерно на 3—4 процентных пункта — до 25% ВВП.