Россия поддерживает план Евросоюза по усилению международного статуса евро, презентованный Еврокомиссией 5 декабря. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в понедельник в интервью телеканалу RT.

«Если взглянуть на сотрудничество с ЕС... можно увидеть, что Россия поддерживает план ЕС по укреплению роли евро, который недавно был представлен Еврокомиссией», — сказал он.

«Переход с доллара на евро, — одна из сфер возможного сотрудничества (с ЕС), потому что ЕС — не долларовая структура, мы не долларовая страна, однако по какой-то причине торговля энергоресурсами происходит в долларах», — указал Орешкин.

5 декабря Еврокомиссия выдвинула ряд предложений по усилению роли евро на мировой арене. Как сообщила пресс-служба ЕК, одна из мер в рамках плана — использование валюты Евросоюза при заключении международных договоров на стратегически важных рынках, в том числе и на энергетическом. Отмечается, что Еврокомиссия в этой связи инициирует ряд консультаций по расширению зоны использования евро при торговле углеводородами, а также в сфере производства транспорта.

