Глава Минэкономразвития Максим Орешкин призвал нового главу Росимущества Вадима Яковенко обратить пристальное внимание на борьбу с коррупцией, а также провести инвентаризацию активов ведомства.

«Все мы прекрасно знаем, что не всегда управление имуществом в нашей стране происходит с полным обеспечением интересов РФ. И очевидно, что для реализации этой задачи [увеличения доходов казны] нужно сделать такие важные технические вещи, как провести работу по инвентаризации. Очевидно, что в системе присутствуют и коррупционные проявления. На борьбу с ними я прошу обратить пристальное внимание", — сказал Орешкин, представляя коллективу Росимущества нового главу ведомства.