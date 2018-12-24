Демографические проблемы в значительной степени ограничивают рост российской экономики. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в понедельник в интервью телеканалу RT.

«Если взглянуть на статистику, то можно увидеть, что демографическая ситуация является ключевой проблемой, потому что те тенденции, которые сформировались в 90-е годы прошлого века сейчас негативно отражаются на экономике. У нас действительно ограниченное предложение новой рабочей силы», — сказал он.

Министр отметил, что «решение этих проблем будет в первую очередь трудным, и любая мера, принятая в данной сфере, будет иметь последствия в долгосрочной перспективе».

В 2019 году в России стартует национальный проект «Демография», рассчитанный до 2024 года. Он включает в себя следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». На его реализацию предварительно планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.