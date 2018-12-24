Криптовалюты оказались «финансовым пузырем», но позволили привлечь большой объем инвестиций в развитие новых технологий, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу RT, сообщает ТАСС .

«В конце прошлого года было много разговоров о криптовалютах. Биткоин, если я не ошибаюсь, достигал стоимости в 20 тысяч долларов. Уже тогда лично я подчеркивал, что это «финансовый пузырь», который лопнет. Сейчас мы видим, что этот пузырь исчез, цены на биткоин упали в несколько раз. Что хорошо. Эта история привлекла большое внимание к новым технологиям, позволила компаниям привлечь инвестиции для развития новых технологий, и в итоге, с этой точки зрения, мы можем говорить о положительном эффекте». - пояснил Орешкин.

По его словам, это имело и негативные последствия, особенно в ситуации отдельных людей, которые непосредственно инвестировали в этот «пузырь».