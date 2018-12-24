Подходящий к концу 2018-й оказался для России труднее, чем предыдущий год. Такую оценку дали 45% участников опроса , проведенного Аналитическим центром Юрия Левады.

Это мнение лишь незначительно перевешивает позицию тех, кто не увидел существенного улучшения или ухудшения, — их оказалось 44%. Более легким, чем предыдущий год, считают 2018-й 11% респондентов.

В 2017-м оценки были несколько оптимистичнее: более тяжелым по сравнению с 2016-м его назвали 39% участников аналогичного опроса, более легким — 18%.

В целом респонденты дали 2018 году среднюю оценку (66% ответов). Очень хорошим или просто хорошим этот год считают 1% и 16% участников опроса соответственно, плохим или очень плохим — 13% и 3%.

В списке важнейших событий 2018 года на верхних строчках оказались открытие Крымского моста (47% ответов), пенсионная реформа (46%), выборы президента РФ (37%), проведение в России чемпионата мира по футболу (36%) и пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» (34%). Респонденты могли выбрать несколько ответов из предложенных или назвать свой вариант.

Также в «Левада-центре» выяснили, что 38% респондентов оценивают 2018 год как более трудный для них лично и их семей по сравнению с 2017-м (годом ранее такую оценку давали 33%), 13% — как более легкий (18% год назад), а 50% (против 48% годом ранее) не видят существенных изменений. При этом в ответ на просьбу охарактеризовать текущий год безотносительно к предыдущему 57% респондентов назвали 2018-й в целом удачным для себя и только 31% — неудачным (о 2017-м так сказали 53% и 28% соответственно).

В репрезентативном всероссийском опросе, проведенном 13—19 декабря 2018 года, участвовали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет из 136 населенных пунктов 52 субъектов РФ.

Газета «Известия» также получила данные «Левада-центра», касающиеся ожиданий россиян на 2019 год. Так, 50% опрошенных надеются, что наступающий год будет лучше уходящего, а 8% в этом уверены. Он будет не хуже нынешнего, считают 17%, и такое же количество опрошенных полагает, что вряд ли что-нибудь изменится. Того, что следующий год будет хуже, опасаются 5%.

Большинство россиян (64%) смотрят в 2019 год с надеждой, некоторые — с неуверенностью (14%) и тревогой (20%).



Респонденты думают, что для них лично и для их семьи 2019 год пройдет спокойно (60%), а для политической жизни России (63%) и экономики страны (65%) будет напряженным. Например, участники опроса считают вероятными наступление экономического кризиса (57%), громкие коррупционные скандалы и отставки министров (62%).