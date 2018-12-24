Россияне в ноябре текущего года взяли кредитов почти на 814 млрд рублей. Такую статистику приводит Объединенное кредитное бюро на основе информации от 600 кредиторов, передающих туда данные.

В ноябре 2018 года было выдано 3,3 млн новых кредитов общим объемом свыше 813,67 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными . Общее количество таких кредитов выросло на 18%, объем — на 51%. В ноябре было выдано 1,34 млн кредитов наличными на общую сумму 382,21 млрд рублей, средний чек вырос на 28%, до 286 тыс. рублей.

Количество новых ипотечных кредитов , средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в ноябре 2018 года, выросло на 9% в годовом выражении, объем выданных кредитов — на 23%. В ноябре было выдано 123,83 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 266,14 млрд рублей, средний чек по ипотеке увеличился за год на 13%, до 2,15 млн рублей.

Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 7%, сумма одобренных лимитов — на 19%. В ноябре было выдано 1,11 млн карт с общим лимитом 81,26 млрд рублей, средний лимит вырос на 11%, до 73 тыс. рублей.

Количество новых автокредитов увеличилось на 11%, объемы выдач — на 21%. В ноябре было выдано 51,47 тыс. кредитов на 45 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 9%, до 857 тыс. рублей.

Единственным сегментом, в котором наблюдается отрицательная динамика, остается POS-кредитование. Количество новых POS-кредитов уменьшилось на 6%, а объемы выдач — на 2%. В ноябре 2018 года было выдано 667,53 тыс. POS-кредитов общим объемом 24,85 млрд рублей. Средний чек по POS-кредитам вырос на 5%, до 37 тыс. рублей.

В общей сложности за 11 месяцев текущего года банки выдали россиянам 33,47 млн кредитов на общую сумму 7,67 трлн рублей. Количество новых кредитов выросло на 18%, а объемы кредитования — на 48%.

«Основные драйверы роста розничного кредитования в 2018 году — ипотека и кредиты наличными. При этом во всех сегментах рост идет прежде всего за счет увеличения среднего чека по новым кредитам, а не за счет количества», — указывает и. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников.



«Мы ожидаем, что тенденция роста сохранится до конца года, так как четвертый квартал традиционно является наиболее «высоким» периодом из-за сезонного повышения потребительской активности населения перед праздниками, а также стимуляции спроса со стороны банков», — говорит он.