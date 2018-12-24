Новым главой Фондсервисбанка назначен бывший заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Олег Баранов. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роскосмоса».

«24 декабря 2018 года, состоялось очередное заседание совета директоров Фондсервисбанк (в будущем Роскосмосбанк) под председательством Генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, на котором было принято решение об утверждении на должность президента банка Олега Баранова», — говорится в сообщении.

Баранов 19 ноября 2018 года вошел в состав совета директоров банка.