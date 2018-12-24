33,3 млн рублей будет потрачено на административно-хозяйственные расходы, 3,4 млн рублей — на содержание аппарата.
Смета текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Анкор банка на период с 1 января по 31 марта 2019 года составит 36,7 млн рублей, сообщает TatCenter, ссылаясь на Единый реестр сведений о банкротстве.
При этом 33,3 млн рублей будет потрачено на административно-хозяйственные расходы, 3,4 млн рублей — на содержание аппарата.
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