Группа компаний «Моби.Деньги» и Mastercard* сообщают о запуске облачного сервиса Masterpass от Mastercard на интернет-портале для оплаты государственных услуг oplatagosuslug.ru.

Пользователи могут использовать сохраненные в Masterpass банковские карты. Если карта еще не сохранена, добавить ее в Masterpass можно непосредственно во время совершения платежа на oplatagosuslug.ru. Карты безопасно сохраняются в связке с номером телефона пользователя. При этом к одному верифицированному номеру телефона можно «привязать» несколько карт разных банков и платежных систем.

В дальнейшем Masterpass станет доступен и в рамках других сервисов «Моби.Денег», в том числе в мобильных приложениях.

*Мастеркард