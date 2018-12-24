Минкомсвязь планирует запустить проект покрытия связью LTE-450 почти всей территории России, используя для этого инфраструктуру ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Об этом рассказал глава Минкомсвязи Константин Носков, выступая на круглом столе в РАНХиГС по теме «Финансовое обеспечение реализации национальных проектов».

«Мы планируем развернуть большой проект по широкополосному доступу (в Интернет) с помощью беспроводных технологий, используя технологию LTE-450. Это будет не массовая история, потому что там очень узкий диапазон частот, но мы планируем накрыть практически всю страну, используя инфраструктуру РТРС», — сообщил он.

Носков отметил, что базовые станции LTE-450 планируется установить на вышках РТРС для цифрового телевещания. «У нас вышки сейчас по всей стране, с помощью которых идет вещание цифрового телевидения. Мы их используем для того, чтобы установить там базовые станции в диапазоне LTE-450, и, таким образом, покроем большую часть территории страны, на которой проживает 98% населения, новым видом связи и доступа в Интернет. Нам нужен такой вид связи, который покрывает всю территорию страны», — пояснил он.

Министр рассказал, что прежде всего этот проект будет ориентирован на государственных потребителей. «Тот же фельдшер, который приехал в отдаленную деревню, и ему нужна связь. Мы хотим сделать так, чтобы он всегда со своим планшетом мог заглянуть в карточку больного, скачать какие-то данные, запросить консультацию в районной или областной поликлинике. Это нужно работнику ГИБДД, который остановил водителя и ему нужно пробить его по базам данных», — добавил он.

Глава Минкомсвязи уточнил, что поскольку полоса частот в диапазоне 450 МГц очень маленькая, жители мегаполисов продолжат пользоваться LTE в обычных диапазонах. «Но в отдаленных территориях мы будем развивать новый вид связи. Плюс этим же LTE-450 смогут пользоваться и жители отдаленных регионов — то есть небольшая деревня на сотню жителей этого ресурса для 30 домохозяйств точно будет хватать», — резюмировал он.

Особенностью LTE-450 является большой радиус охвата, что позволяет устанавливать меньше базовых станций, чем при развертывании сетей 4G в более высоких частотных диапазонах. Частотный ресурс 450 МГц был в основном выделен «Скай Линку», который в результате объединения мобильных активов «Ростелекома» и Tele2 перешел под контроль СП «Т2 РТК Холдинг».