«МегаФон» запускает опцию «Роуминг, гудбай» для бизнес-сегмента. Она подключается бесплатно, а абонентская плата составляет 499 рублей в сутки.

С подключенной опцией все входящие звонки будут бесплатными, а за звонки в Россию, Интернет , СМС и ММС абонент будет платить по домашнему тарифу. «Для комфортного общения в стране пребывания предусмотрен пакет — 30 минут в сутки. Звонки сверх пакета, в том числе и в другие страны, будут стоить 89 рублей за минуту», — уточняют в компании.

Опция действует в 54 странах, в том числе в странах ближнего зарубежья, Евросоюза, Ближнего Востока, а также в Австралии, Гонконге, Новой Зеландии, Норвегии, США, Таиланде, Швейцарии, Южной Корее.



В опцию включен безлимитный трафик на мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, «ТамТам». После исчерпания объема трафика в 1 Гб мессенджерами можно будет пользоваться на скорости 64 Кб/с.