Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым вернуться к обсуждению вопроса о совершенствовании закона о защите персональных данных.

«В отношении совершенствования законодательства, в том числе законодательства о защите персональных данных, мы к этому вопросу вернемся», — заявил глава Кабмина на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, это сложный вопрос, который требует решения в связи с внедрением большего количества цифровых услуг для населения. «Этот процесс идет у нас, но он такой, нелегкий, скажем прямо», — сказал Медведев.