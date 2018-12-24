Криптобиржа VCTRADE японского финансового гиганта SBI Holdings открыла возможность внесения депозитов в биткоинах (BTC), еthereum (ETH) и ripple (XRP).

Оператор биржи, компания SBI Virtual Currencies заявила, что также рассматривается возможность добавления функции внесения сумм и в bitcoin cash (BCH), сообщает Anycoin .

При этом с конца января станет доступен вывод данных криптовалют. Но отправлять средства можно будет только на аппаратный «назначенный» кошелек компании, связанный с клиентом. Информацию о кошельке компания обещает обнародовать в скором времени.