Криптовалютная биржа Bitfinex запустила маржинальную торговлю в паре USDT/USD, «улучшив предложение стейблкоина в соответствии с развитием рынка и спросом пользователей», заявили представители компании.

По их словам, новая возможность не только позволит более эффективно проводить ценообразование, но и станет важным шагом в управлении рисками, а также в раскрытии возможностей для хеджирования со стейблкоинами, сообщает Anycoin .

Дополнительно биржа добавила маржинальную торговлю для пар BCH ABC (BAB) и BCH SV (BSV).

В будущем криптобиржа планирует расширить предложение и на другие стейблкоины.