Крупнейшая по объему торгов криптовалютная биржа Binance переименует рынок ETH на комбинированный рынок альткоинов (ALTS).

На сайте торговой площадки говорится, что изменения в структуре рынков Binance вступят в силу сегодня, 24 декабря. Кроме того, на платформе появятся две новые торговые пары с XRP — TRX/XRP и XZC/XRP, сообщает ForkLog .

При этом глава Binance Чанпен Чжао отметил, что при листинге новых монет приоритет будет отдаваться коинам, участвовавшим в благотворительной программе компании.