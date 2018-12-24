По меньшей мере 340 британских блокчейн-компаний закрылись в 2018 году. Разница по сравнению с 2017 годом составила 144%, говорится в отчете британского новостного канала Sky News, основанном на данных Регистрационной палаты Великобритании (Companies House) и OpenCorporates.

Согласно полученным данным, около 200 из этих компаний были созданы в 2017 году, а 60% из них прекратили свою работу в период с июня по ноябрь 2018 года, сообщает Anycoin .

Число новых блокчейн-компаний на протяжении года также увеличивалось и в ноябре достигло 817. Но сейчас количество новых компаний растет более медленными темпами, а среди тех проектов, что не закрылись, более 50 убрали отсылки к криптовалютам и блокчейну из своих названий.