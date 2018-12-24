Последние два года темпы прироста розничных кредитов значительно ускорились, в то время как зарплаты растут гораздо слабее, и наблюдаемая сейчас динамика ведет к значительному росту кредитной нагрузки россиян. Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, наиболее высокий уровень закредитованности населения среди регионов России наблюдается в Калмыкии, наименьший — в Крыму.

Для оценки кредитной нагрузки в региональном разрезе по заказу РИА Новости агентство «РИА Рейтинг по данным Центробанка России и Росстата составило рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения — отношения банковской задолженности к годовому доходу. Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по соотношению задолженности населения перед банками к годовой заработной плате за вычетом НДФЛ на одного работающего жителя. Среднегодовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2017 года по 1 октября 2018 года), задолженность по банковским кредитам оценивалась на 1 ноября 2018 года.

В целом результаты исследования свидетельствуют, что закредитованность населения в регионах очень неоднородна. Отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате варьируется от 11% до 83%, а средний уровень закредитованности по России составляет примерно 45%.

Первое место с наименьшим количеством кредитов в рейтинге занимает Республика Крым, второе — Севастополь, у которых отношение кредита к среднегодовой зарплате составляет 10,8% и 11,1% соответственно. В этих регионах невысокий уровень закредитованности связан с тем, что, во-первых, эти регионы вошли в состав России относительно недавно, и население не успело еще набрать кредитов. Во-вторых, многие крупные банки не работают на территории полуострова, поэтому кредитные предложения там ограничены.

Замыкает первую тройку Ингушетия с показателем 11,9%. На четвертом месте находится Дагестан с 18%, на пятом — Чечня с 19,9%. В первую десятку также входят: Чукотка, Москва, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области. Значение показателя закредитованности у этих регионов находится в диапазоне от 20,5% (Чукотский автономный округ) до 29,7% (Магаданская область).

Значительный уровень закредитованности также сложился в Калмыкии, Адыгеи, Чувашии, Курганской области и Республике Тыва. При этом Калмыкия занимает последнее место с большим отрывом. Закредитованность в этом регионе составляет 83%, а у второго региона с конца в рейтинге, Адыгее, — 69%. Замыкающая пятерку аутсайдеров Туве соотношение средней годовой зарплаты и среднего долга составляет 67%. Еще у восьми регионов доля закредитованности выше 60%, это также достаточно высокий показатель.