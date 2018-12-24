Ответственность за выполнение постановления правительства по идентификации пользователей мессенджеров будет регулироваться соглашениями мессенджеров с операторами связи, причем Роскомнадзор будет проверять именно операторов на наличие и исполнение этих договоров. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Поскольку основная масса мессенджеров находится вне юрисдикции Российской Федерации, то мы свой диалог будем строить с операторами связи, — сказал Жаров. — Мы понимаем, какие сведения мы должны будем запрашивать у операторов. Наша задача — проверить, заключены ли у них соответствующие договоры о предоставлении информации с сервисами обмена сообщениями, как они исполняются, как происходит сверка идентификационной информации».

Документ гласит, что при подключении к мессенджеру пользователь должен будет пройти идентификацию. То есть предоставить администратору мессенджера свой абонентский номер и подтвердить, что этот номер используется именно этим пользователем. Полученная информация об абоненте проверяется у оператора связи. Вся процедура занимает по времени не более 20 минут.

Если информация об абоненте совпадает с той, которой располагает оператор связи, то пользователь получает доступ к мессенджеру. В противном случае идентификация считается не пройденной, и услуга не предоставляется. По словам Жарова, с заблокированным в России мессенджером Telegram диалог по данным вопросам вестись не будет, пока компания не выполнит закон об организаторах распространения информации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 6 ноября 2018 года подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Постановление вступит в силу весной 2019 года.