Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков рассчитывает, что повышение рядом сотовых операторов тарифов на связь в России с начала 2019 года не будет глобальным трендом. Как он сообщил журналистам, министерство будет разбираться с этим вопросом.

«Будем разбираться. Надеюсь это не глобальная тенденция. Все равно всегда происходило снижение цен», — сказал он.

Министр отметил, что нагрузка на операторов серьезная, в том числе из-за роста налогов и «пакета Яровой». «Я понимаю всю нагрузку, которую операторы имеют из-за повышения налоговых ставок, из-за «закона Яровой» так называемого. Будем разбираться, я думаю, что это все-таки не глобальный тренд, придем к тому, чтобы цены не росли», — добавил Носков.

Газета «Коммерсант» 21 декабря написала, что мобильные операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и Tele2 оповестили своих абонентов об изменении цен и тарифов с января 2019 года. По информации издания, «ВымпелКом» разослал абонентам СМС, где сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года. Абоненты «МегаФона» получили СМС с информацией о том, что в 2019 года ставка НДС меняется с 18% до 20%, оператор обновит цены с 9 января. На сайте Tele2 указывается, что оператор «не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике», поэтому с 1 января на части архивных тарифных планов произойдет изменение параметров.

С 1 января произойдет повышение НДС с 18% до 20%.