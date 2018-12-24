Несмотря на то что криптовалюты оказались финансовым пузырем, они позволили привлечь большой объем инвестиций в развитие новых технологий. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу RT.

«В конце прошлого года было много разговоров о криптовалютах. Биткоин, если я не ошибаюсь, достигал стоимости в 20 тысяч [долларов] за одну единицу. Уже тогда лично я подчеркивал, что это финансовый пузырь, который лопнет. Сейчас мы видим, что этот пузырь исчез, цены на биткоин упали в несколько раз. Что хорошо. Эта история привлекла большое внимание к новым технологиям, позволила компаниям привлечь инвестиции для развития новых технологий, и в итоге с этой точки зрения мы можем говорить о положительном эффекте», — сказал министр.

«Безусловно, эта история имела и негативные последствия, особенно в ситуации отдельных людей, которые непосредственно инвестировали в этот пузырь, но в то же время это позволило привлечь внимание к новым технологиям, а также стимулировать инвестиции в инновации», — заключил он.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.