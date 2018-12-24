Российские заемщики в возрасте старше 60 лет за десять месяцев 2018 года получили ссуд на 403,3 млрд рублей. Это на 42% больше, чем в прошлом году, показало исследование Объединенного кредитного бюро для «Известий». За это время на рынке появилось 3,5 млн новых заемщиков пенсионного возраста.

Более молодая часть населения за январь — октябрь набрала кредитов на 6,4 трлн рублей. Это объясняется взрывным ростом рынка ипотеки , где молодежь является лидером по количеству выдач.

Однако банки охотнее оформляют займы пожилым, показывает статистика. В этом году финансовые организации одобряли заявки на кредит, поступившие от пенсионеров, в 68,7% случаев, от молодых — только в 47,6%.

Старшее поколение предпочитает потребительские займы , отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. На их долю приходится 73,1% общего объема кредитов, выданных этой категории банковских клиентов. 16,1% взяли новые кредитные карты , 8,4% — автокредиты и всего 2,4% — ипотеку. Таким образом, 89,2% всех займов пенсионеров — необеспеченные, уточняет Волков.

Средний размер потребительского займа для пенсионера составляет 103,18 тыс. рублей, лимит по карте — 35,5 тыс., автокредит — 618,9 тыс., а ипотека — 950,4 тыс. рублей.

Это одни из самых низких значений среди всех возрастных групп, пояснил Алексей Волков. С одной стороны, такие данные свидетельствуют о том, что граждане старшего возраста подходят к кредитованию более осторожно и взвешенно и не стремятся брать крупные займы, полагает эксперт. С другой стороны, очевидно, что кредиторы предлагают им значительно меньшие суммы исходя прежде всего из их невысоких (хотя и стабильных) доходов, пояснил он.

Основной источник дохода возрастного клиента — пенсия. В среднем в России она составляет 14 тыс. рублей, а средняя зарплата — 41 тыс. рублей. Однако у старшего поколения ситуация с платежной дисциплиной и кредитной историей лучше, чем у людей трудоспособного возраста, пояснила руководитель проекта «Финшок» в рамках реализуемой Минфином национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Ольга Дайнеко. Кроме того, есть немало работающих пенсионеров или получающих доходы от сдачи в аренду недвижимости, пояснила она. В категории 50—70 лет есть и самозанятые. С точки зрения банка это еще и сегмент, где закредитованность ниже средней, указывает Дайнеко. Таким образом, есть куда расти с точки зрения привлечения новых клиентов.



Однако для самого пенсионера в высокой закредитованности могут быть риски, несмотря на стабильный доход. В частности, в старшем возрасте повышена вероятность ухудшения здоровья, которое будет требовать дорогостоящего лечения.

