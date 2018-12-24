Реализация предложений о запрете выпуска подарочных сертификатов в России не планируется, об этом RNS сообщили в пресс-службе Банка России.

«В настоящий момент реализация таких предложений не планируется. Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в ФАС и Росфинмониторинг поступило предложение ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. Граждане не смогут дарить друг другу карты, выпущенные магазинами.