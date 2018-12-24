Центральный банк России по итогам проведения временной администрацией обследования финансового состояния Аксонбанка обнаружил признаки вывода из кредитной организации активов. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.

«Временная администрация по управлению Аксонбанком … в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — говорится в сообщении регулятора.

Арбитражный суд 11 декабря 2018 года принял решение о признании банка банкротом.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный комитет,