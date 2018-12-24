Арбитражный суд 11 декабря принял решение о признании банка банкротом.
Центральный банк России по итогам проведения временной администрацией обследования финансового состояния Аксонбанка обнаружил признаки вывода из кредитной организации активов. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.
«Временная администрация по управлению Аксонбанком … в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — говорится в сообщении регулятора.
Арбитражный суд 11 декабря 2018 года принял решение о признании банка банкротом.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный комитет,
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