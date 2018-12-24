Базовая доходность вкладов в рублях в основном выросла.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на январь 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в понедельник.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 декабря 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях на срок до востребования снизилась на 0,104 процентного пункта, на срок от 90 дней и остальные — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,036—0,406 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|Декабрь
|6,086
|7,274
|7,364
|7,739
|
7,985
|Январь
|5,982
|7,310
|7,643
|7,782
|8,391
По долларовым вкладам базовая доходность на сроки от 90 дней и свыше года снизилась на 0,107—0,224 п.п. По остальным вкладам базовая доходность увеличилась на 0,009—0,246 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|Декабрь
|0,964
|2,985
|2,781
|3,754
|
4,309
|Январь
|0,973
|2,878
|2,851
|4,000
|
4,085
Базовая доходность вкладов в евро на срок до востребования и свыше года снизилась на 0,099 и 0,156 п. п. соответственно, а на остальные сроки — выросла на 0,071—0,391 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|Декабрь
|0,257
|0,525
|0,815
|0,692
|
1,054
|Январь
|0,158
|0,916
|0,886
|1,003
|0,898
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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