Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на январь 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в понедельник.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 декабря 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.



Базовая доходность вкладов в рублях на срок до востребования снизилась на 0,104 процентного пункта, на срок от 90 дней и остальные — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,036—0,406 п. п.



Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 6,086 7,274 7,364 7,739 7,985

Январь 5,982 7,310 7,643 7,782 8,391

По долларовым вкладам базовая доходность на сроки от 90 дней и свыше года снизилась на 0,107—0,224 п.п. По остальным вкладам базовая доходность увеличилась на 0,009—0,246 п. п.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,964 2,985 2,781 3,754 4,309

Январь 0,973 2,878 2,851 4,000 4,085

Базовая доходность вкладов в евро на срок до востребования и свыше года снизилась на 0,099 и 0,156 п. п. соответственно, а на остальные сроки — выросла на 0,071—0,391 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Декабрь 0,257 0,525 0,815 0,692 1,054

Январь 0,158 0,916 0,886 1,003 0,898

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).