Российский бизнес на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым представил новые инвестпроекты на сумму 15,3 трлн рублей, из них собственные средства инвесторов — не менее 3 трлн рублей, сообщил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

«Общий объем проектов, представленных бизнесом, составил 15,3 триллиона рублей, из них собственные средства инвесторов — не менее 3 триллионов рублей», — сказал он.

Силуанов также обсудил с бизнесом и ведомствами механизмы, необходимые для новых инвестпроектов, в том числе налоговое стимулирование.

«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов провел рабочее совещание по реализации новых инвестиционных проектов с участием федеральных органов исполнительной власти, руководителей регионов, менеджмента и собственников крупных частных и государственных российских компаний, Российского союза промышленников и предпринимателей, а также институтов развития», — сказал он.

В ходе совещания обсуждались конкретные механизмы и действия, необходимые для увеличения и расширения инвестиционных программ компаний, сообщил Лавров.

«В конечном счете эта работа будет способствовать решению задачи по привлечению частных инвестиций в реализацию национальных проектов по экологии, развитию экспорта, цифровой экономике, здравоохранению, транспортной инфраструктуре, а также повышению производительности труда», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, обсуждались меры налогового стимулирования, развития проектного финансирования, а также ряд регуляторных изменений, формирование необходимой цифровой, транспортной и социальной инфраструктуры и иные меры, принятие которых станет стимулом для собственников бизнеса инвестировать свои средства в новые проекты в сфере нефтегазохимии, цифровой экономики, металлургии, переработки твердых коммунальных отходов, лесопромышленном и агропромышленном комплексе.