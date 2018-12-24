Банкирам не удалось добиться от ЦБ разъяснений по спорным моментам недавно появившейся у них обязанности по остановке подозрительных операций до получения согласия клиента. Регулятор оставил порядок информирования, запроса клиента и форму ответа, а также иные моменты на усмотрение банков, предоставив урегулировать все нюансы договором, указывает «Коммерсант» со ссылкой на опубликованные Ассоциацией банков России ответы ЦБ на соответствующие вопросы.

Обязанность останавливать трансакции клиентов при подозрениях на их несанкционированный характер возникла у банков в связи с поправками к закону «О национальной платежной системе», которые вступили в силу 26 сентября 2018 года. Однако формулировки в законе оказались неконкретными, допускающими двоякое толкование. В итоге банки написали ЦБ письмо со списком из более чем 40 вопросов и просьбой дать разъяснения, в отдельных случаях даже просили урегулировать порядок действий на уровне нормативного акта. Но Банк России, по сути, уклонился от ответа, напомнив о свободе договора банка с клиентом или просто процитировав нормы закона, приходит к выводу «Коммерсант».

В результате открытыми остались вопросы взаимодействия банка — отправителя денежных средств и клиента в случаях выявления кредитной организацией сомнительной операции. В частности, по закону при выявлении попытки хищения клиентских средств банк обязан приостановить операцию на два дня, незамедлительно уведомить клиента об этом и после получения подтверждения провести трансакцию (или не проводить). Но как именно информировать клиента и в какой форме должно быть получено его согласие или отказ от проведения операции, закон не разъясняет, а вариантов много.

В ситуации взаимодействия банка — получателя средств и клиента проблемы еще серьезнее. Банк-получатель может задержать сомнительные средства на счете на пять дней, в течение которых клиент должен предъявить подтверждающие легальность денег документы. О каких именно документах идет речь и в каком виде их нужно представить, закон не разъясняет, не говоря уже о том, как проверить подлинность представленных документов.

Получить ответы банкиры надеялись от ЦБ. «Формулировки закона весьма неоднозначны, вопросы по трактовке тех или иных положений возникают постоянно», — отмечает директор управления информационной безопасности ОТП Банка Сергей Чернокозинский. «Жесткого регламентирования нормативным актом ЦБ отношений банка и клиента в сфере применения закона 167-ФЗ не нужно, так как сложно предусмотреть все ситуации, — уверен глава совета АБР Анатолий Аксаков. — В то же время по сложным моментам необходимы разъяснительные письма ЦБ с рекомендациями, которые очень помогут рынку».

Уверены в необходимости более четкого регулирования и юристы. «Проблема в том, что по ряду вопросов ЦБ просто не дает разъяснений, — отмечает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. — Например, как быть, если клиент сначала сам подтвердил операцию, а после назвал ее хищением?» При отсутствии четкой позиции ЦБ банки могут действовать по-разному в одной ситуации, что недопустимо, указывает эксперт.

Банк России принимает на себя ключевую роль в вопросах антифрода, но при этом вопросы оформления взаимодействия банков и клиентов оставляет на усмотрение сторон, рассуждает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. По мнению эксперта, это несет серьезные риски. «Например, банк в договоре пропишет устную форму подтверждения клиента на проведение операции, и в случае хищения недобросовестный банк может сказать: клиент операцию подтвердил, а значит, банк ни за что не отвечает, даже если это было в действительности не так, — отмечает он. — Банк России должен дать по этому поводу более емкие рекомендации».



Если ЦБ не установит четкие регуляторные правила, то велик риск, что и в договоре банки не пропишут все нюансы, отмечает глава коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. И тогда уже судам «по-живому» нужно будет устанавливать нормы и правила для взаимодействия банка и клиента в рамках 167-ФЗ, предостерегает он.