Банк «Открытие» предупредил о проведении технических работ 1—7 января 2019 года в связи с присоединением Бинбанка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«С 00:00 часов 1 января 2019 до 00:00 часов 7 января 2019 включительно будут недоступны следующие сервисы: обмен валют — из рублей в доллары США/евро и наоборот, закрытие счетов или вкладов», — говорится в сообщении.

Также, отмечает банк, платежи за домашний телефон, сотовую связь, штрафы, налоги, интернет, ЖКХ, онлайн-игры, образовательные учреждения, транспорт, торговлю, страховые и туристические услуги, отправленные после 14:00 29 декабря 2018, пройдут в течение дня 9 января 2019.