Банк «Открытие» при помощи продуктов «1С:Предприятие 8» и компании «АйТи Капитал» на 20% сократил трудозатраты бизнес-подразделений и в разы повысил скорость прохождения хозяйственных операций. Объединились технологии и методологии бюджетирования для нескольких юридических лиц, входящих в организационную структуру банка.

Таким образом, виден весь путь оплаты от заявки на бюджет до закрытия дебиторской задолженности, прокомментировала вице–президент, начальник управления бюджетного планирования и контроля банка «Открытие» Мария Лысенко. Благодаря новой системе удалось оптимизировать бизнес-процессы, снизить трудозатраты многих подразделений и сократить сроки прохождения заявок.

Система позволяет поддерживать процесс управления расходами в круглосуточном режиме.

При этом были автоматизированы процессы бюджетного планирования, процедуры формирования различных версий плановой сметы расходов на предстоящий бюджетный период, лотирования первичных потребностей для плана закупок, построения плана закупок в формате 223-ФЗ, проведены контрольные и регламентные банковские процедуры. Проведена интеграция новой системы с АБС (ЦФТ) и CRM системой банка (Siebel Collection).