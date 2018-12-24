Авиакомпания «ЮТэйр» просрочила выплату банкам процентов по синдицированному семилетнему кредиту и направит средства на расчеты с поставщиками. Компания просит банки отложить выплаты до лета 2019 года, но часть кредиторов не готовы ждать, пишет «Коммерсант».

Просрочку компания допустила впервые после реструктуризации долга 2015 года. 21 декабря компания сообщила, что «предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде». Проценты по 12-летнему кредиту выплачены в полном объеме, утверждает «ЮТэйр».

Как отметил гендиректор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов, авиакомпания «учла неблагоприятный экономический прогноз для отрасли» и будет в первую очередь «осуществлять платежи по операционной деятельности, обеспечению безопасности полетов» (оплата топлива, аэропортовых сборов, за техобслуживание и выплата зарплат). В «ЮТэйр» проигнорировали вопросы газеты.

Авиакомпания уже находилась на грани банкротства в 2015 году. Тогда поддержку ей оказал основной собственник — «Сургутнефтегаз», контролирующий 50,11% компании через НПФ «Пенсионный выбор». В ноябре 2015 года «ЮТэйр» получила два синдицированных кредита от 11 банков, агентом выступил Сбербанк. Первый предоставлен на семь лет на 18,9 млрд рублей, второй — на 12 лет на 23,7 млрд. Тело первого кредита сейчас погашено до 15,4 млрд рублей. В тот же период компанию отдельно прокредитовал Сбербанк, выдав 17,4 млрд рублей на семь лет.

В 2017 году «ЮТэйр» показала чистую прибыль по РСБУ в 2,4 млрд рублей при выручке в 75,8 млрд, но за три квартала 2018 года ушла в убыток на 1,9 млрд при выручке в 45,4 млрд рублей. Убыток по МСФО за первое полугодие 2018 года — 5,2 млрд рублей при выручке в 36 млрд. В компании говорят, что ухудшение связано с ростом цен на керосин. За девять месяцев 2017 года топливо заняло 25,7% в себестоимости «ЮТэйр», в январе — сентябре 2018 года эта доля выросла до 30,1%.

Ранее стало известно, что «ЮТэйр» допустила дефолт после длительных переговоров с кредиторами, в которых, по данным «Коммерсанта», участвовали Минтранс и Росавиация (совещание прошло в Минтрансе 18 декабря). Авиакомпания просила перенести выплату процентов по синдицированным кредитам с 20 декабря на 20 июня 2019 года — на высокий летний сезон, когда резко растет выручка. «ЮТэйр» также призывала банки отказаться от безакцептного списания денег с ее счетов и взыскания имущества и обещала утвердить обновленную финансовую модель в феврале, после чего начать переговоры о реструктуризации долга.

По словам источников «Коммерсанта», знакомых с ходом переговоров, на это готовы были Сбербанк и Московский Кредитный Банк, сомневались в целесообразности переноса платежей «Открытие» и АКБ «Россия».

На совещании авиавласти предлагали банкам перенести выплату процентов хотя бы на 30 апреля, говоря о том, что «ЮТэйр» летает более чем по 50 региональным маршрутам, где нет других перевозчиков. В 2019 году Росавиация выделит компании около 1 млрд рублей субсидий на региональные перевозки.

Но часть кредиторов отказались от переноса. В банке «Траст» заявили, что не получили удовлетворительных ответов на вопросы о причинах дефолта и о возможности «ЮТэйр» урегулировать ситуацию. «Диалог строится сложно. Мы ждем от компании более кооперативного поведения, готовности к компромиссному решению, особенно в отношении крупных кредиторов», — говорят в «Трасте».

В Минтрансе утверждают, что с основными банками соглашение о переносе выплат на полгода достигнуто. «Финансовое положение «ЮТэйр» стабильно, текущие операционные платежи она осуществляет своевременно», — говорят в ведомстве.



Гендиректор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что банки, как правило, не останавливают работу авиакомпаний: прекращение полетов грозит полной остановкой платежей по кредитам. Эксперт напомнил, что до конца I квартала 2019 года правительством будет принято решение об оказании господдержки из-за роста цен на керосин, которая может оказаться решающей в судьбе «ЮТэйр». Поэтому банки, скорее всего, откажутся от взыскания задолженности до решения Белого дома, считает Пантелеев.

