В перспективе падение рубля может продолжиться, сообщает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. При этом в понедельник активность на российском финансовом рынке будет низкая из-за выходных в честь рождественских праздников на основных финансовых мировых рынках.

По словам аналитика Альпари Владислава Антонова, на открытии курс доллара, скорее всего, на гэпе проскочит поддержку на отметке 68,50 рубля.

«Следующим уровнем поддержки выступит 68,32 рубля. Здесь покупатели будут следить за нефтяными котировками. Если их рост продолжится до 55,31 доллара за бочку Brent, то на фоне налогового периода в РФ стоит ожидать укрепления рубля к американской валюте до 67,90 рубля за доллар США. Если цена на нефть возобновит падение на европейской сессии с ткущего уровня, то курс доллара двинется к следующему целевому уровню на отметке 69,67 рубля», - поясняет аналитик.

Также, по мнению Антонова, если пара евро/рубль отроется в районе 78 рублей, то нужно следить за уровнем 77,90 рубля. Если он не устоит, то падение перед новым годом усилится до 77,45 рубля за единицу европейской валюты в рамках нисходящей коррекции.

Рубль на открытии сегодняшних торгов может немного вырасти на фоне подрастающей цены на нефть, сообщает заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. Актуальный диапазон по рублевым парам: 68,6-69,4 рубля за доллар и 78-79 рубля за евро.