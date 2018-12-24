Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P показывают максимальное падение за всю историю торгов в сочельник — после недели, ставшей худшей с кризиса 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам завершившихся раньше обычного торгов в католический сочельник Dow Jones опустился на 2,91% до 21 792,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 2,21% до 6 192,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,71% до 2 351,1 пункта.

Во вторник биржи США будут закрыты.