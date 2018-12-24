Глава Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Александр Суринов освобожден от должности «по его просьбе». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в документе.

Суринов возглавлял статистическое ведомство с 2009 года.



Вместо него службу возглавил бывший директор департамента Минэкономразвития Павел Малков.