Вместо него службу возглавил бывший директор департамента Минэкономразвития Павел Малков.
Глава Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Александр Суринов освобожден от должности «по его просьбе». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в документе.
Суринов возглавлял статистическое ведомство с 2009 года.
Вместо него службу возглавил бывший директор департамента Минэкономразвития Павел Малков.
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