В ОМВД России по Лангепасу обратился 50-летний мужчина, который сообщил, что неизвестный оформил на него четыре кредита общей суммой 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.



Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что накануне получил на мобильный телефон СМС-сообщение с предложением заработать крупную денежную сумму.

«Мужчина перешел по ссылке, указанной в сообщении, после чего ему стали поступать звонки с предложениями работы на финансовой бирже. Злоумышленники убедили лангепасца в реальности заработка путем осуществления ставок. Пострадавший зашел на указанный собеседником сайт, где ввел данные своей банковской карты, а также предоставил злоумышленникам удаленный доступ к своему компьютеру», — говорится в сообщении.

Таким образом, неизвестные получили возможность управления личным онлайн-кабинетом банковской карты заявителя и оформили на его имя несколько крупных кредитов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», устанавливаются все обстоятельства произошедшего.