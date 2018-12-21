Защита россиянина Александра Винника направила ноту в Министерство юстиции, транспарентности и прав человека Греции о неприемлемости его экстрадиции в США или во Францию. Об этом сообщил руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.



Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Согласно утверждению американских властей, Винник был одним из администраторов этой биржевой площадки. Рассматривавший запрос США салоникский суд первой инстанции постановил в 2017 году экстрадировать Винника в США, а затем удовлетворил два запроса Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника в Россию, а также высказался за его выдачу во Францию. В свою очередь, Верховный суд Греции поддержал все эти вердикты.

По словам Мусатова, нота, направленная министру юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалису Калогиру, касается четырех поступивших ему решений об экстрадиции Александра Винника, принятых салоникским судом первой инстанции. «В ноте отмечается, что по французскому запросу срок действия [выданного Парижем европейского] ордера [на арест] истек уже два месяца назад, и он не действует, поэтому Винник не подлежит выдаче во Францию», — сказал защитник.

«В Соединенные Штаты Америки он не подлежит выдаче в связи с тем, что те преступления, о которых говорит Америка, расследуются на российской территории, — подчеркнул Мусатов. — Сумма ущерба [в запросе] у американцев не указана вообще, а указан лишь оборот [действовавшей онлайн] биржи [криптовалют] и назначен штраф Александру. Но та сумма ущерба, которая заявлена в российском запросе, гораздо выше — это раз, второе — [со стороны России] запросов два, подследственность и территориальность — российская, и в соответствии с международным правом Россия имеет более весомые доводы для того, чтобы Александр оказался на российской территории».

Адвокат сообщил, что защита также направляет председателю Верховного суда Греции описание нарушений при принятии решения судьями ВС об экстрадиции Винника во Францию. Мусатов напомнил, что на заседании в среду судьи Верховного суда даже толком не проговорили свой вердикт.



Из-за конфликтующих запросов на экстрадицию решение о выдаче Винника, скорее всего, придется принимать министру юстиции или, возможно, руководству Греции.



Сам Винник после объявления вердикта суда заявил, что продолжит свою голодовку, которую он проводит уже 26-й день. По словам адвоката, Винник срочно госпитализирован в тюремную больницу в Греции. «Александра Винника срочно госпитализировали в тюремную больницу в Греции. Ответить, по каким причинам, не могу. Они мне пока неизвестны», — сказал Мусатов, добавив, что будет выяснять. Он не исключил, что это может быть связано с голодовкой, проводимой Винником.



